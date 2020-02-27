Сотрудники СУ СКР по Ингушетии обсудили совместные проекты с поисковиками к 75-летию Победы

Мероприятие с участием руководителей поисковых отрядов «Курган» из Нижнего Новогорода Андрея Чеканова и «Малгобек» из Ингушетии Беслана Дзейтова, а также общественников, состоялось центре патриотического воспитания молодежи «Терский хребет» в ДК сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района.

Встреча началась с презентации видеоматериала о поисковом движении России, о совместной работе поисковых отрядов Нижегородской области и Ингушетии, и архивно-исследовательской деятельности в рамках общероссийского проекта «Судьба солдата». Были представлены промежуточные результаты работы по поиску без вести пропавших бойцов РККА, призванных из республики, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Чеканов рассказал о том, что поисковое движение России существует уже более 30 лет и за это время ими установлены имена тысяч героев ВОВ числящихся пропавшими без вести. Он отметил, что с 2017 года активно начали проводиться поисковые работы в районе Города воинской славы — Малгобека, привел несколько фактов из истории обнаружения останков красноармейцев, установления их имен, обстоятельств гибели и передачи их родным и близким.

Дзейтов сообщил, что поисковое движение России состоит из 1428 поисковых отрядов, в которые входит 42000 добровольцев, ими найдены останки 120000 солдат и офицеров, погибших в годы ВОВ, установлены имена 6000 павших героев, региональные отделения движения открыты в 82 субъектах России.

Непосредственно Региональной общественной организацией «Поисковый отряд «Малгобек» за период своей работы подняты из окопов и огневых точек останки 28 и установлены имена 497 бойцов погибших в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции.

Дзейтов также отметил, что следственное управление СК России по Ингушетии тесно сотрудничает с поисковиками. В ближайшее время намечены совместные мероприятия по облагораживанию территорий захоронений бойцов, погибших в ходе боев на подступах к Малгобеку.

Напомним, 15 января 2020 года СУ СКР по республике и региональной общественной организацией «Поисковый отряд «Малгобек»» подписано соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания граждан, в рамках которого проводятся мероприятия воспитательной и патриотической направленности.