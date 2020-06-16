Сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики запустили в Ингушетии флешмоб «Наркотики лишают тебя...»

Акция проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме пагубного влияния употребления наркотических препаратов.

Напомним, 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, имеющий всемирное значение. Он был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками.