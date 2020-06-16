Наркомания

Сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики запустили в Ингушетии флешмоб «Наркотики лишают тебя...»

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В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики запустили флешмоб «Наркотики лишают тебя...».

Акция проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме пагубного влияния употребления наркотических препаратов.

Напомним, 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, имеющий всемирное значение. Он был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками.

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