Встреча

Сотрудники постпредства Ингушетии в Москве встретились со студентами Финансового университета при правительстве России

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Сотрудники постоянного представительства Ингушетии в Москве провели встречу с уроженцами республики из Финансового университета при правительстве России.

«Сотрудник Шамиль Дзейтов рассказал о деятельности постпредства, обсудил со студентами проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе обучения, предложил возможные пути их решения. Другой сотрудник, Азраил Пошев, рассказал студентам о престижности участия в конкурсах и грантах, благодаря которым ребята смогут реализовать свои проекты», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба постпредства.

Встреча закончилась общим чаепитием с национальными блюдами и игрой в «Что? Где? Когда?».

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