Сотрудники постпредства Ингушетии в Москве встретились со студентами Финансового университета при правительстве России

«Сотрудник Шамиль Дзейтов рассказал о деятельности постпредства, обсудил со студентами проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе обучения, предложил возможные пути их решения. Другой сотрудник, Азраил Пошев, рассказал студентам о престижности участия в конкурсах и грантах, благодаря которым ребята смогут реализовать свои проекты», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба постпредства.

Встреча закончилась общим чаепитием с национальными блюдами и игрой в «Что? Где? Когда?».