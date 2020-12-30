Донорство крови

Сотрудники Постоянного представительства Ингушетии в Москве приняли участие в донорской акции

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Сотрудники отдела национальной политики Постоянного представительства Республики Ингушетия сдали кровь в рамках донорской акции.

Также ещё 15 молодых людей из Ингушетии — студенты и участники ассоциации ингушской молодёжи «ДАИМ» присоединились к ним в центре сдачи крови имени О. К. Гаврилова. Перед акцией ребята сдали все необходимые анализы и заполнили соответствующие документы.

«Замечательно, что наша молодежь участвует в подобных инициативах и не жалеет времени и сил, чтобы помочь другим. Выражаем благодарность всем участникам акции. Каждый из вас спас чью-то жизнь», — заявили в Постпредстве Ингушетии в Москве.

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