Сотрудники Постоянного представительства Ингушетии в Москве приняли участие в донорской акции

Также ещё 15 молодых людей из Ингушетии — студенты и участники ассоциации ингушской молодёжи «ДАИМ» присоединились к ним в центре сдачи крови имени О. К. Гаврилова. Перед акцией ребята сдали все необходимые анализы и заполнили соответствующие документы.

«Замечательно, что наша молодежь участвует в подобных инициативах и не жалеет времени и сил, чтобы помочь другим. Выражаем благодарность всем участникам акции. Каждый из вас спас чью-то жизнь», — заявили в Постпредстве Ингушетии в Москве.