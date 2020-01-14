Сотрудники Пограничного управления по региону поздравили коллектив газеты «Ингушетия» с Днём российской печати

Они выразили благодарность журналистам газеты за активную творческую работу по объективному освещению в средствах массовой информации событий и мероприятий, происходящих в Пограничном управлении. Стражи рубежей Родины пожелали журналистам «Ингушетии» успешной реализации творческих идей и проектов, бодрости духа, неиссякаемой энергии, больших успехов во всех начинаниях.

Закончилось мероприятие вручением подарка газете. Также были обсуждены дальнейшие пути сотрудничества пишущей братии и «зелёных фуражек».