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Сотрудники ОФСИН России по Ингушетии приняли активное участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью»

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Сотрудники ОФСИН России по Ингушетии СИЗО № 1 города Карабулака приняли активное участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», куратором которой в республике выступает Национальная Библиотека имени Джемалдина Яндиева, сообщила пресс-служба НБРИ.

Они передали в дар библиотеке комплект книг, состоящий из русской и зарубежной классики, а также красивые иллюстрированные детские издания. Вся собранная литература будет распределена по школьным библиотекам.

Напомним, с 8 по 14 февраля 2021 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки провела Пятую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Национальная библиотека Ингушетии ежегодно принимает участие в данной акции. За прошлые годы ее проведения НБРИ укомплектовала литературой школьные библиотеки и провела ряд благотворительных акций.

«Благодарим всех, кто принял участие в акции, и призываем дарить книги с любовью не только в праздники», — отметили библиотекари.

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