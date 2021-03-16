Сотрудники «нефтяного полка» управления Росгвардии по Ингушетии будут трудоустроены

Во встрече Махмуд-Али Калиматова с гендиректором компании «Центргеко Холдинг» Дмитрием Камышевым по дальнейшему взаимодействию в вопросах нефтегазодобычи, приняли участие премьер республики Владимир Сластенин, начальник Центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии генерал-майор Дмитрий Шевчук и руководитель регионального управления Росгвардии полковник Микаил Буружев.

В частности, речь зашла о предстоящем расторжении договора на осуществление защиты объектов с отделом охраны ЦСН ВО Росгвардии: ввиду экономических соображений владельцами контрольного пакета акций обосновывается переход на услуги частного охранного предприятия (ЧОП). Исключение составляют три категорированных объекта топливно-энергетического комплекса.

Согласно представленным данным в указанной деятельности в данный момент задействовано порядка 220 сотрудников ЦСН ВО Росгвардии. Из них около 100 имеют право выхода на пенсию по выслуге лет.

Изучив все обстоятельства, в том числе и структурные особенности функционирования территориальных подразделений и организации войск гвардии, а также интересы субъектов бизнеса, участники встречи разработали ряд оптимальных предложений.

Так, оценивается возможность привлечения желающих из числа опытных сотрудников, имеющих право выхода на пенсию, в штат создаваемого для нужд компании частного охранного предприятия. Остальным сотрудникам, по договоренности с региональным управлением Национальной гвардии по республике и ЦСН ВО Росгвардии, предложено рассмотреть возможность запроса перевода в иные подразделения ведомства или рода внутренних войск в соответствии с потребностями и регламентом.

Шевчук сообщил, что командованием планируется проведение всех мероприятий по социальной поддержке сотрудников «нефтяного полка» и проработка возможных вариантов решения данного вопроса.