Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии приняли участие в «Большом этнографическом диктанте»

Особенностью БЭД-2020 стало то, что он проходит только в онлайн-формате на официальном сайте акции.

Национальная библиотека Ингушетии всегда становилась площадкой для проведения «Большого этнографического диктанта», в котором принимали участие жители республики разных профессий, статусов и возрастов.

В этом году, в силу введения ограничений по проведению массовых мероприятий, в читальном зале собрались только сотрудники библиотеки, выразившие желание принять участие в акции. Всем было интересно проверить свои знания по истории, культуре, традициям и обычаям нашей многонациональной страны и своей родной республики.

После регистрации на сайте «Большого этнографического диктанта» и ответов на вопросы теста участники мероприятия получили свои сертификаты в электронном формате.

Напомним, международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» проходит с 3 по 8 ноября 2020 года, в ней принимают участие жители 85 регионов Российской Федерации и 46 зарубежных стран.

Организатором акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей, а в Ингушетии и Миннац республики.