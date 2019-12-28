Сотрудники мэрии Сунжи поздравили воспитанников коррекционной школы города

Праздник открылся ярким спектаклем, подготовленным организаторами коррекционной школы. Юные зрители были погружены в мир сказки и волшебства в компании Деда Мороза со Снегурочкой и Снежной королевой. Сказочные герои провели различные конкурсы и игры с ребятами. Мальчики и девочки рассказывали стихи про Новый год Дедушке Морозу и Снегурочке.

По информации пресс-службы мэрии города, праздничное настроение создавало все: яркие костюмы, новогодние песни, елочка в огоньках, традиционный хоровод. В конце утренника всем воспитанникам работники администрации раздали сладкие новогодние подарки. Праздник получился ярким, красочным, волшебным и запоминающимся.