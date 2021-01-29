Сотрудники мэрии Назрани проверили состояние парка имени Карцхала Мальсагова
По поручению мэра Назрани Урусхана Евлоева сотрудники администрации Центрального административного округа города проверили состояние парка имени Карцхала Мальсагова.
По словам главы округа Руслана Оздоева, после осенне-зимнего периода любой уличный объект, как правило, нуждается в косметическом ремонте и очистке. Он подчеркнул, что в парке также назрела необходимость в обновлении лакокрасочного покрытия лавочек, ремонте элементов отделки и тротуарного покрытия. Особое внимание было обращено на вандалов, которые отметились в разных местах парка.
Оздоев заверил, что ремонтные работы в ближайшее время будут начаты специалистами и с наступлением теплых весенних дней жители и гости города смогут с удовольствием проводить здесь свой досуг.