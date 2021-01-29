Сотрудники мэрии Назрани проверили состояние парка имени Карцхала Мальсагова

По словам главы округа Руслана Оздоева, после осенне-зимнего периода любой уличный объект, как правило, нуждается в косметическом ремонте и очистке. Он подчеркнул, что в парке также назрела необходимость в обновлении лакокрасочного покрытия лавочек, ремонте элементов отделки и тротуарного покрытия. Особое внимание было обращено на вандалов, которые отметились в разных местах парка.

Оздоев заверил, что ремонтные работы в ближайшее время будут начаты специалистами и с наступлением теплых весенних дней жители и гости города смогут с удовольствием проводить здесь свой досуг.