Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии повысили свою квалификацию

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии, в течение пяти дней слушатели курсов рассмотрели следующие основные темы: «Доступная среда и инклюзия в музее», «Организация пространства и обратной связи», «Работа с интернет-аудиторией и продвижение музея и музейных проектов», «Возможности и ограничения мультимедиа-технологий», «Современные подходы в образовательной деятельности музея» и многие другие.

Часть выездных занятий по темам «Формирование экскурсионных программ» и «Организация исследований музейной аудитории» прошли в ведущих музеях Санкт-Петербурга, среди которых Главный штаб Государственного Эрмитажа и Государственный музей политической истории России.

«Курсы стали отличной площадкой для слушателей из разных уголков России, где участники обучения смогли усовершенствовать свои знания и получить новые компетенции, необходимые для профессиональной деятельности. Своим опытом и идеями, как привлечь посетителей в музей и добиться, чтобы они возвращались снова и снова, поделились ведущие специалисты Петербургских музеев», — отметили в пресс-службе.