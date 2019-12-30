Сотрудники мемориального комплекса посетили воспитанников Центра непрерывного образования для детей с ОВЗ

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В преддверии Нового года коллектив Мемориального комплекса жертвам репрессий посетил Центр непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в сельском поселении Нижние Ачалуки, сообщает пресс-служба музея.

Вместе с музейными работниками порадовать ребят приехали творческий коллектив сунженского Дворца культуры и детский хореографический ансамбль «Лийг», которые организовали для детей новогоднее представление.

«На мероприятии царила по-настоящему добрая праздничная атмосфера. Дети с удовольствием пели, танцевали и рассказывали стихи. Искренняя радость на лицах детей в этот день была самой большой благодарностью для наших сотрудников», — отметил представитель пресс-службы.

В ходе краткого знакомства сотрудники мемориального комплекса увидели, какие энтузиасты трудятся здесь и сколько любви они отдают детям. Музейные работники поздравили детей с наступающим Новым годом, пожелали хорошего настроения и передали им сладости и фрукты.

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