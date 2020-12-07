Память

Сотрудники краеведческого музея Ингушетии участвуют во всероссийском проекте «Памяти Героев», посвященном 75-летию Великой Победы

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Сотрудники Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова участвуют во всероссийском проекте «Памяти Героев», посвященном 75-летию Великой Победы и грядущему Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

На своей странице в «Инстаграм» музейные работники рассказывают о земляках, героически защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

"Основной целью проекта является призыв почтить память Героев, получивших звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения, — сказано в релизе краеведческого музея.

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