Сотрудники краеведческого музея Ингушетии участвуют во всероссийском проекте «Памяти Героев», посвященном 75-летию Великой Победы
Сотрудники Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова участвуют во всероссийском проекте «Памяти Героев», посвященном 75-летию Великой Победы и грядущему Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.
На своей странице в «Инстаграм» музейные работники рассказывают о земляках, героически защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
"Основной целью проекта является призыв почтить память Героев, получивших звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения, — сказано в релизе краеведческого музея.