Сотрудники краеведческого музея Ингушетии стали лауреатами конкурса «Литературный мир»

В направлении научно-исследовательских работ лауреатами третьей степени стали ученый секретарь музея Зарема Олигова, экскурсовод Роза Измайлова и научный сотрудник Жанна Дзейтова.

Конкурс был направлен на изучение и популяризацию жизни и творческого наследия писателей-классиков и авторов, жизнь и творчество которых связаны с регионом, который представляет конкурсант. А также привлечение к творчеству и исследовательской работе, пропаганда и продвижение учебных, исследовательских, творческих достижений.