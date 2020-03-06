Конкурс

Сотрудники краеведческого музея Ингушетии стали лауреатами конкурса «Литературный мир»

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Сотрудники Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова приняли участие в Международном инновационном проекте «Моя Отчизна» и стали лауреатами конкурса «Литературный мир», сообщает пресс-служба учреждения.

В направлении научно-исследовательских работ лауреатами третьей степени стали ученый секретарь музея Зарема Олигова, экскурсовод Роза Измайлова и научный сотрудник Жанна Дзейтова.

Конкурс был направлен на изучение и популяризацию жизни и творческого наследия писателей-классиков и авторов, жизнь и творчество которых связаны с регионом, который представляет конкурсант. А также привлечение к творчеству и исследовательской работе, пропаганда и продвижение учебных, исследовательских, творческих достижений.

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