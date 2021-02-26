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Сотрудники краеведческого музея Ингушетии приняли участие в школьном мероприятии в рамках декады родного языка

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Сотрудники Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова Жанна Дзейтова и Роза Измайлова приняли участие в подготовке и проведении мероприятия, которое прошло в Гамурзиевской НОШ номер 16 в рамках декады родного языка и литературы, сообщила пресс-служба музея.

Цель мероприятия — сохранение и развитие ингушского языка, распространение традиций духовной культуры ингушского народа.

Участники встречи познакомились с творчеством ингушских писателей и поэтов. В ходе мероприятия прошел конкурс чтецов, а затем учащиеся разных классов исполнили ингушский народный танец.

«С такими детьми и родителями, которые поддержали это мероприятие, а также преподавателями можно надеяться на дальнейший расцвет нашей культуры. Спасибо педагогам, которые прививают любовь к родным традициям, обычаям и языку», — отметила научный сотрудник краеведческого музея Роза Измайлова.

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