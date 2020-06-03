Сотрудники ингушского постпредства будут отчислять часть зарплат в фонд развития республики

«На совещании постпред Алаудин Боков предложил всем сотрудникам ежемесячно перечислять 2% от своей заработной платы в фонд, созданный по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что часть своей заработной платы в фонд отчисляет Глава региона. Также он пополняется за счет пожертвований ингушских меценатов и бизнесменов.

«Такая инициатива послужит примером для представительств республики в других регионах России», — отметил Боков.

По словам постпреда, любой сотрудник при желании может самостоятельно увеличить размер своих отчислений в последующем.

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Как подчеркнул на совещании помощник постоянного представителя региона в Москве Евгений Садков, инициатива об участии в этом благородном деле носит добровольный характер.

«Ситуация, в которой находится республика, требует консолидации всех имеющихся ресурсов и сил. Предлагаемые отчисления могут внести вклад в развитие республики. Инициатива носит добровольный характер, однако предлагаю принять это решение вместе», — обратился он к коллективу учреждения.

По данным пресс-службы, первые отчисления в фонд от коллектива постпредства начнутся уже в июне.

Национальный фонд развития Республики Ингушетия (НФРРИ) призван оказывать, в том числе, поддержку малоимущим жителям.

Средств НФРРИ будут направляться на неотложные вопросы оказания материальной помощи жителям региона, находящимся в трудном положении из-за распространения коронавируса и введенных в связи с этим вынужденных ограничительных мер. Он призван обеспечить решение тех проблем, которые невозможно устранить в рамках других направлений, где не могут быть использованные средства регионального бюджета.

В мае свыше 4,6 тыс. малоимущих семей в Ингушетии получили жертвенное мясо в честь священного для мусульман месяца Рамадан за счет средств упомянутого фонда.