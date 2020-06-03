Сотрудники ингушского постпредства будут отчислять часть зарплат в фонд развития республики

0

Коллектив постоянного представителя республики при Президенте РФ в Москве поддержал идею руководителя ведомства о ежемесячном перечислении 2% от зарплат в национальный фонд развития региона. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе постпредства.

«На совещании постпред Алаудин Боков предложил всем сотрудникам ежемесячно перечислять 2% от своей заработной платы в фонд, созданный по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что часть своей заработной платы в фонд отчисляет Глава региона. Также он пополняется за счет пожертвований ингушских меценатов и бизнесменов.

«Такая инициатива послужит примером для представительств республики в других регионах России», — отметил Боков.

По словам постпреда, любой сотрудник при желании может самостоятельно увеличить размер своих отчислений в последующем.

Как подчеркнул на совещании помощник постоянного представителя региона в Москве Евгений Садков, инициатива об участии в этом благородном деле носит добровольный характер.

«Ситуация, в которой находится республика, требует консолидации всех имеющихся ресурсов и сил. Предлагаемые отчисления могут внести вклад в развитие республики. Инициатива носит добровольный характер, однако предлагаю принять это решение вместе», — обратился он к коллективу учреждения.

По данным пресс-службы, первые отчисления в фонд от коллектива постпредства начнутся уже в июне.

Национальный фонд развития Республики Ингушетия (НФРРИ) призван оказывать, в том числе, поддержку малоимущим жителям.

Средств НФРРИ будут направляться на неотложные вопросы оказания материальной помощи жителям региона, находящимся в трудном положении из-за распространения коронавируса и введенных в связи с этим вынужденных ограничительных мер. Он призван обеспечить решение тех проблем, которые невозможно устранить в рамках других направлений, где не могут быть использованные средства регионального бюджета.

В мае свыше 4,6 тыс. малоимущих семей в Ингушетии получили жертвенное мясо в честь священного для мусульман месяца Рамадан за счет средств упомянутого фонда.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Берега реки Асса в Ингушетии очистят от мусора в рамках акции «Вода России»
В Сунженском районе Ингушетии ураган повредил кровли нескольких десятков подворий и соцобъектов
Ингушетия является одним из наиболее перспективных регионов в СКФО в плане развития — полпред Чайка
Батыру Картоеву и Багаудину Сагову присвоены почётные звания народных художников Ингушетии
Нарушенное непогодой энергоснабжение в Ингушетии восстановлено
Назрановский район пострадал от стихии
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии ко Дню образования республики проведет игру онлайн «Земля моих отцов и дедов»
Роструд сообщил россиянам о двух сокращенных рабочих неделях в июне
Президент России учредил госнаграду для волонтеров
В Малгобеке бригада московских врачей ведёт приём по поводу коронавируса
Министерство культуры Ингушетии проводит благотворительную акцию «Профессия — подвиг» в поддержку медицинских работников

Главное

Яндекс.Метрика

 