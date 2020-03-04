Сотрудники ингушского музея изобразительных искусств повышают свою квалификацию в Москве
Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии — главный хранитель Мадина Хамхоева и искусствовед Багаудин Коригов, проходят курсы повышения квалификации в Москве, сообщает пресс-служба учреждения.
В программу курса «Государственный учет и временный вывоз музейных предметов», который проводит Национальный институт дизайна, включены следующие темы: «Музейный фонд РФ», «Особенности музейного учета РФ», «Временный вывоз музейных предметов», а также вопросы, связанные с законодательством по музейному фонду РФ.
Курс читают высококвалифицированные и опытные специалисты музейного дела, а практические занятия проходят в музеях федерального подчинения.