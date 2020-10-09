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Сотрудники Ингушского краеведческого музея возложили цветы к монументу «Курган славы»

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Сотрудники Ингушского краеведческого музея возложили цветы к монументу «Курган славы» в Насыр-Кортском административном округе Назрани, сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня освобождения советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков Северного Кавказа, который отмечается сегодня, 9 октября.

Монумент «Курган славы» установлен в память о событиях времен Великой Отечественной войны на месте братской могилы летчиков, погибших в воздушном бою над Насыр-Кортом в 1942 году.

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