Сотрудники дежурных частей полиции Ингушетии получили 5 новых автомашин марки «Газель»

Новые машины марки «Газель» получили сотрудники дежурных частей полиции, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Стоит отметить, что отечественные автомобили укомплектованы всем необходимым: системами защиты, связи, видеонаблюдения, световыми и звуковыми громкоговорящими устройствами, а также кондиционерами, говорится в релизе.

Заместитель министра внутренних дел по республике полковник внутренней службы Василий Пономарев поздравил личный состав с обновлением автопарка и отметил, что новый транспорт позволит улучшить условия работы сотрудников и положительно скажется на оперативности реагирования на заявления и обращения граждан.