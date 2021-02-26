Сотрудники администрации Назрановского района навестили ветеранов ВОВ

Экажев передал поздравления и пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни от руководителя региона, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, из Ингушетии на фронт ушли более 21 тысячи человек, больше 6,5 тысячи из них не вернулись домой. Ингушские фронтовики принимали участие во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны, многие были удостоены самых высоких боевых наград.