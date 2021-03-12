Сотрудникам Роспотребнадзора по Ингушетии вручили государственные награды за борьбу с COVID-19
Сотрудникам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ингушетии вручили государственные награды.
Так, Указом Президента Российской Федерации государственными наградами за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) орденом Пирогова награжден руководитель Роспотребнадзора по региону Борис Комурзоев.
Также орденом Пирогова награждёна Светлана Оздоева, начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства.