Сотрудникам Роспотребнадзора по Ингушетии вручили государственные награды за борьбу с COVID-19

Так, Указом Президента Российской Федерации государственными наградами за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) орденом Пирогова награжден руководитель Роспотребнадзора по региону Борис Комурзоев.

Также орденом Пирогова награждёна Светлана Оздоева, начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства.