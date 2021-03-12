Коронавирус

Сотрудникам Роспотребнадзора по Ингушетии вручили государственные награды за борьбу с COVID-19

0

Сотрудникам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ингушетии вручили государственные награды.

Так, Указом Президента Российской Федерации государственными наградами за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) орденом Пирогова награжден руководитель Роспотребнадзора по региону Борис Комурзоев.

Также орденом Пирогова награждёна Светлана Оздоева, начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Главе Ингушетии представили нового ректора Ингушского госуниверситета
В Ингушетии наградили победителей конкурса «Славному подвигу нет забвения»
Жителя Ингушетии будут судить за сбыт сильнодействующего вещества «Тропикамид»
170 человек примут участие в чемпионате Ингушетии «Молодые профессионалы»
Житель Грузии получил в Ингушетии условный срок за избиение сожительницы
В Ингушетии задушили 59-летнего мужчину
Ингушских фотолюбителей приглашают к участию в конкурсе «Моя Россия: традиции и современность — молодёжный формат»
Пседахским школьникам рассказали о пагубном воздействии наркотиков на организм человека
В Ингушетии намерены восстановить железную дорогу «Назрань-Сунжа» для грузоперевозок и развития туризма 
Ингушских школьников обучат способам применения нейросетей в разработке приложений
В России планируется индексация социальных пенсий с 1 апреля на 3,4%

Главное

Яндекс.Метрика

 