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Сотрудникам МВД по Ингушетии вручили ключи от пяти новых служебных автомашин

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Сотрудникам территориальных органов внутренних дел Ингушетии в торжественной обстановке в Магасе передали пять единиц нового специализированного служебного автотранспорта.

Новые машины марки «Газель» получили сотрудники дежурных частей полиции. Транспорт пополнил служебный автопарк пяти подразделений.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба МВД по республике, отечественные автомобили «Газель» укомплектованы всем необходимым: системами защиты, связи, видеонаблюдения, световыми и звуковыми громкоговорящими устройствами, а также кондиционерами.

Заместитель министра внутренних дел по республике полковник внутренней службы Василий Пономарёв поздравил личный состав с обновлением автопарка и отметил, что новый транспорт позволит улучшить условия работы сотрудников и положительно скажется на оперативности реагирования на заявления и обращения граждан.

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