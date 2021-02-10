Сотрудникам МВД по Ингушетии вручили ключи от пяти новых служебных автомашин

Новые машины марки «Газель» получили сотрудники дежурных частей полиции. Транспорт пополнил служебный автопарк пяти подразделений.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба МВД по республике, отечественные автомобили «Газель» укомплектованы всем необходимым: системами защиты, связи, видеонаблюдения, световыми и звуковыми громкоговорящими устройствами, а также кондиционерами.

Заместитель министра внутренних дел по республике полковник внутренней службы Василий Пономарёв поздравил личный состав с обновлением автопарка и отметил, что новый транспорт позволит улучшить условия работы сотрудников и положительно скажется на оперативности реагирования на заявления и обращения граждан.