Награждение

Сотрудникам музея изобразительных искусств Ингушетии вручены юбилейные медали

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Сегодня Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии посетил заместитель регионального министра культуры Рустам Таркоев. Основной целью визита явилось вручение сотрудникам музея юбилейных медалей «250 лет единения Ингушетии с Россией», сообщила пресс-служба учреждения.

Замминистра наградил юбилейной медалью заместителя директора Алихана Гаирбекова, главного научного сотрудника Лейлу Алмазову, главного научного сотрудника Тамусю Акталиеву, искусствоведа Багаудина Коригова, бухгалтера Ислама Хамхоева.

Напомним, что ранее медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией» были награждены директор музея Любовь Тумгоева, заместитель директора Ася Евлоева, главный хранитель музея Мадина Хамхоева.

Награждая сотрудников музея, Рустам Таркоев отметил заслуги коллектива в развитии культуры Ингушетии.

«Своим трудом и старанием вы вносите значительный вклад в развитие культуры Ингушетии, и сегодня я рад вручить вам эти заслуженные награды. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, ваш коллектив показал максимальную продуктивность как в своей плановой работе, так и в праздновании 250-летия единения России и Ингушетии», — сказал он.

После церемонии награждения в беседе Рустам Таркоев рассказал о дальнейших планах работы и, в частности, о перспективах развития музеев региона.

Директор учреждения Любовь Тумгоева поблагодарила за внимание к работе музея и подчеркнула, что поддержка руководства республики и Минкультуры даёт большой стимул для достижения новых целей. Коллектив музея и в дальнейшем будет прилагать все усилия для плодотворной работы на благо культуры Ингушетии.

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