Сотрудник Роспотребнадзора Ингушетии может стать фигурантом дела о превышении полномочий

«В полицию обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением о том, что накануне работник территориального подразделении Управления Роспотребнадзора в Малгобеке, пришёл в принадлежащий ей магазин. Со слов заявительницы, мужчина выражался нецензурной бранью, разбросал с прилавка товар и пытался её ударить», — сказал собеседник издания.

Более того, женщина сообщила, что он на протяжении семи лет вымогает у неё деньги, пользуясь своим должностным положением.

В действиях мужчины полиция усматривает признаки преступления по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).