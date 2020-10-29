Сотрудник Роспотребнадзора Ингушетии может стать фигурантом дела о превышении полномочий

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Полиция на основании заявления владелицы магазина в Малгобеке проверяет информацию о вымогательстве у нее денег сотрудником Роспотребнадзора на протяжении нескольких лет, сообщил газете «Ингушетия» представитель МВД республики.

«В полицию обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением о том, что накануне работник территориального подразделении Управления Роспотребнадзора в Малгобеке, пришёл в принадлежащий ей магазин. Со слов заявительницы, мужчина выражался нецензурной бранью, разбросал с прилавка товар и пытался её ударить», — сказал собеседник издания.

Более того, женщина сообщила, что он на протяжении семи лет вымогает у неё деньги, пользуясь своим должностным положением.

В действиях мужчины полиция усматривает признаки преступления по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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