Сотни жителей Ингушетии смогут трудоустроиться благодаря сотрудничеству с «Мобильными кадрами России»

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ИРО «Единой России», свои подписи под документом поставили глава «Мобильных кадров России» Владислав Шамин, руководитель РО ВОО «Молодая гвардия» Марат Озиев. Церемония заключения соглашения прошла в присутствии директоров местных колледжей.

«На заседании были намечены планы совместной работы по реализации проекта «Молодежный кадровый резерв», трудоустройству жителей Ингушетии, снижению статистического уровня безработицы на 5-10%», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, предполагается партнерское сотрудничество в создании регионального отделения для координации трудоустройства студентов, внести вклад в ВВП и отрасль трудоустройства регионов России.

На встрече обсудили вопросы развития системы трудоустройства и прохождения производственной практики жителей Ингушетии в 2021 году. На первоначальном этапе планируется трудоустройство более 200 студентов из пяти профильных ссузов и более 100 безработных, состоящих на учете в центре занятости. В 2022 году количество трудоустроенных вырастет до 600 человек.

В региональном отделении Всероссийской политической партии уверены, что в результате начатая комплексная работа установит тенденцию дружественных отношений между «Мобильными кадрами России» и учебными заведениями Ингушетии, а студенты получат новые рабочие места и обменяются профессиональным опытом.