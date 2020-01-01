Сотни людей пришли на похороны погибшего при отражении нападения бандитов ингушского полицейского

На траурном мероприятии в сельском поселении Средние Ачалуки пришли коллеги 34-летнего старшего лейтенант полиции, родственники, представители органов местного самоуправления, известные богословы, имамы мечетей.

Выразить соболезнования семье полицейского приехали и совершенно незнакомые люди. Ранее посредством соцсетей молодые люди обратились к жителям республики с просьбой прийти на похороны, проявить единство против зла, высказать слова поддержки родным и близким Зелимхана, тем самым отдать ему дань уважения и признания за служение республике и народу. Многие откликнулись на этот призыв, оставив свои личные дела, приехали на траурное мероприятие в Малгобекский район.

Тысячи людей прочитали за него заупокойную молитву.

34-летний полицейский начал свою профессиональную деятельность в декабре 2005 года стажером по должности милиционера взвода ППС МОБ ГОВД Магаса. С 2011 года добросовестно нес службу в подразделении ГИБДД.

За период службы зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником, добрым товарищем.

У него остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что накануне около 17:30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас.

В результате нападения пострадало трое стражей правопорядка.

По данным источника газеты один из нападавших — Микаил Мизиев 2001 года рождения — был убит, второй, Ахмед Имагожев, армрестлер, с ранениями доставлен в больницу.

У нападавших не было огнестрельного оружия, оба были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника полиции, нанесли ножевые ранения. Потом напали на экипаж ДПС.

Состояние двух сотрудников полиции лечащие врачи оценивают как средней тяжести, а третьего правоохранителя как тяжелое.

Один из бандитов Ахмед Имагожев находится в больнице в бессознательном состоянии.

В рамках расследования дела силовики провели обыски в домах нападавших в Назрани, а также в центре культурного развития в Магасе, где, предположительно, охранником работал Имагожев. Правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны, сим-карты.