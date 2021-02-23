Сотни людей почтили память жертв депортации ингушского народа на траурном митинге

В мероприятии приняли участие Глава региона Махмуд-Али Калиматов, депутаты парламента, представители правительства, духовенства, общественных организаций и молодежных движений, те, кто на себе испытал тяготы депортации.

Акция, как и положено по исламской традиции, началась с чтения хафизом аята из Священного Корана.

Затем перед участниками митинга выступил руководитель региона, который отметил, что депортация ингушского народа — это большая трагедия, воспоминания о которой и сегодня заставляют содрогнуться от ужаса и боли.

«Всегда как сегодня, хотя прошло 77 лет, мы помним из рассказов отцов и дедов и ныне живущих тяготы лишения, которые перенес наш народ. Знаем одно — мы смогли выстоять, сберечь себя, свою культуру, язык. Самое циничное в моем понимании и, наверное, всех, что именно этот день 23 февраля для ссылки мог выбрать только изувер, чтоб посеять вечную смуту на будущее в нашем народе. Именно в День Советской армии и Военно-морского флота, чтобы в нас зародилась обида. Это было сделано умышленно не 25-го, не 27-го, а именно 23-го. В то время 23 февраля 1944 года на фронтах находились тысячи ингушей, которые воевали вместе со всем народом Советского Союза против фашистских захватчиков», — сказал Калиматов.

Глава региона отметил, что фронтовики после победы возвращались не домой, а отправлялись в ссылку вслед за родными.

«Представляете, какая горечь у них была, когда они узнавали, что их мать, отец, дед, дети находятся в ссылке, а он с заслуженными орденами, герой возвращается не в родное село, не к своим родным, а в землянки, где уже многие погибли от голода, холода. Представьте себе, когда вся страна ликует, а он из окопов — в ссылку. Таких бесчеловечных, совершенно непонятных поступков в то время совершила власть Сталина множество. Это осталось у каждого в сердце. Мы никогда этого не забудем», — добавил руководитель республики.

По его словам, организаторы репрессий надеялись, что высланные 23 февраля ингуши будут относиться к армии по-другому. Но когда ингушам было позволено вернуться домой, многие пошли в армию, многие служили в 1960-1970 годах и сегодня служат.

Участники траурного митинга отмечали, что, несмотря на тяжелейшие испытания, ингуши сохранили язык, культуру, веру, вернулись в родные места и имеют возможность созидать. Говорилось и о том, что ингушский народ преодолел трудности и лишения благодаря стойкости, взаимовыручке, бескорыстной помощи проживавших в Казахстане русских, казахов, киргизов.

После выступлений собравшиеся совершили коллективный дуа по погибшим во главе с проректором Исламского института Сунжи Алиханом Аушевым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации, 23 февраля в центральных мечетях региона проводятся религиозные мероприятия (мовлид) в память о погибших в ссылке, акции по раздаче жертвенного мяса малоимущим, выставки.

Во вторник в обновленном музее Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии состоится презентация нового выпуска сборника «Я — очевидец», посвященного депортации ингушского народа 1944 года.

23 февраля 2020 года исполнилось 77 лет со дня депортации ингушского и чеченского народов. Тогда, в 1944 году, в один день 91 тыс. 250 ингушей, в том числе из Пригородного района, были высланы в Казахстан и Среднюю Азию по ложному обвинению. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения. Как и ингушский народ, тотальной депортации были подвергнуты многие другие северокавказские народы.

В ноябре 1989 была принята декларация Верховного Совета СССР о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, а в апреле 1991 года Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», который не реализован в полной мере.