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Сотни человек стали участниками первого дня форума «Армия-2020» в Ингушетии

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В войсковой части сельского поселения Троицкое Сунженского района республики состоялось открытие первого международного военно-технического форума «Армия-2020», сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона.

«На открытии присутствовали первый вице-премьер Михаил Илезов, заместитель руководителя Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Гилани Паров и представители районных и городских администраций. Форум будет проходить по 29 августа, будут организованы полевая и национальная кухни. Приглашаются все желающие», — сказал собеседник газеты.

Как в свою очередь рассказал врио заместителя командира бригады по военно-политической работе Роман Полинок, основная цель проведения форума — популяризация военной службы среди молодежи и демонстрация наших образцов военной техники.

«В форуме приняли участие порядка 1 тыс. человек, это и представители Минобороны России, управления Росгвардии по Ингушетии, которое выставило свое стрелковое вооружение и военную технику. МЧС по региону продемонстрировало новейшие образцы техники пожаротушения, а поисковая организация «Малгобек» выставила свой музей. Среди участников также были члены Союза ветеранов республики», — сказал журналистам Полинок.

По его словам, форум продлится три дня. В каждый из них в нем будут принимать участие представители отдельного района республики.

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