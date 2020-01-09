Состязания в спортклубе «Ади Ахмад» определят участников Всероссийского шахматного турнира

«В первом туре играют 12 сильнейших членов клуба. За шахматной доской встретятся шесть пар взрослых и детей. Все они чемпионы региональных и российских турниров. Участники турнира играют по две партии в день, каждая партия длится около часа. По итогам турнира определится победитель, который поедет на Всероссийский шахматный турнир в Москве», — рассказал Гадаборшев.

В интеллектуальных состязаниях принимают участие сестры Мадина и Зина Даурбековы, не раз добивавшиеся хороших результатов в предыдущих региональных турнирах. Их тренером является многократный чемпион Ингушетии по шахматам и отец девочек Мурад Даурбеков. На недавнем первенстве СКФО по шахматам среди девочек до 13 лет, проходившем в Грозном, 11-летняя Мадина Даурбекова заняла второе место.

«Надеюсь попасть в тройку лучших и принять участие в турнире в Москве, пока планы такие», — отметила она.

Спортклуб «Ади Ахмад», который несколько лет готовит, кроме шахматистов, еще и борцов, создан по инициативе депутата Государственной Думы Алихана Харсиева. В декабре прошлого года в Москве, рядом со станцией метро «Семеновская», открылся филиал клуба. Занятия с юными шахматистами будет вести опытный педагог Елена Христенко.