Состязания в спортклубе «Ади Ахмад» определят участников Всероссийского шахматного турнира
Шахматный турнир имени известного ингушского гроссмейстера Эрнесто Инаркиева, стартовавший сегодня в спортклубе «Ади Ахмад» в сельском поселении Троицкое, решит, кто поедет на игру всероссийского уровня. Об этом сообщил газете «Ингушетия» тренер клуба Тимур Гадаборшев.
«В первом туре играют 12 сильнейших членов клуба. За шахматной доской встретятся шесть пар взрослых и детей. Все они чемпионы региональных и российских турниров. Участники турнира играют по две партии в день, каждая партия длится около часа. По итогам турнира определится победитель, который поедет на Всероссийский шахматный турнир в Москве», — рассказал Гадаборшев.
В интеллектуальных состязаниях принимают участие сестры Мадина и Зина Даурбековы, не раз добивавшиеся хороших результатов в предыдущих региональных турнирах. Их тренером является многократный чемпион Ингушетии по шахматам и отец девочек Мурад Даурбеков. На недавнем первенстве СКФО по шахматам среди девочек до 13 лет, проходившем в Грозном, 11-летняя Мадина Даурбекова заняла второе место.
«Надеюсь попасть в тройку лучших и принять участие в турнире в Москве, пока планы такие», — отметила она.
Спортклуб «Ади Ахмад», который несколько лет готовит, кроме шахматистов, еще и борцов, создан по инициативе депутата Государственной Думы Алихана Харсиева. В декабре прошлого года в Москве, рядом со станцией метро «Семеновская», открылся филиал клуба. Занятия с юными шахматистами будет вести опытный педагог Елена Христенко.