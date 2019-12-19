Состояние спортивно-тренировочного центра «Мужичи» признано неудовлетворительным

«В спортивном центре необходимо создать комфортные условия для проживания и занятий спортом, так как в этом учреждении проводятся учебно-тренировочные сборы. От качества нашей работы будут зависеть успехи ингушских спортсменов», — заключил Дошхоклоев.

По информации пресс-службы Минспорта региона, реконструкция спортивно-тренировочного центра «Мужичи» будет начата в 2020 году в рамках ФЦП «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» и государственной программы Республики Ингушетия «Развитие физической культуры и спорта».