Состояние раненого при нападении на пост ДПС в Ингушетии полицейского оценивается как тяжелое

«Состояние двух полицейских оценивается как средней степени тяжести, а третьего правоохранителя как тяжелое. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь для их скорейшего выздоровления», — сказал он.

По его словам, ситуация с лечением сотрудников правоохранительных органов находится на контроле министра здравоохранения республики Заремы Льяновой.

По данным пресс-службы регионального МВД, 31 декабря 2019 года около 17:30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в город Магас.

В результате нападения пострадало три сотрудника полиции, погиб старший лейтенант полции Зелимхан Кокорхоев.

Один из нападавших был убит ответным огнем, второй находиться в больнице в бессознательном состоянии.