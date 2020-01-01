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Состояние раненого при нападении на пост ДПС в Ингушетии полицейского оценивается как тяжелое

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Один из пострадавших в ходе нападения на въездной пост ДПС в Магасе сотрудников полиции находится в тяжелом состоянии, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Состояние двух полицейских оценивается как средней степени тяжести, а третьего правоохранителя как тяжелое. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь для их скорейшего выздоровления», — сказал он.

По его словам, ситуация с лечением сотрудников правоохранительных органов находится на контроле министра здравоохранения республики Заремы Льяновой.

По данным пресс-службы регионального МВД, 31 декабря 2019 года около 17:30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в город Магас.

В результате нападения пострадало три сотрудника полиции, погиб старший лейтенант полции Зелимхан Кокорхоев. 

Один из нападавших был убит ответным огнем, второй находиться в больнице в бессознательном состоянии. 

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