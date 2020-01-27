ММА

Соперником ингушского спортсмена Мовсара Евлоева станет бразилец Даглас Сильва де Андраде

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Мовсар Евлоев

Бывший чемпион M-1 Challenge в легчайшем весе Мовсар Евлоев вернется в октагон 7 марта на UFC 248 в Лас-Вегасе, а его соперником станет Даглас Сильва де Андраде. Об организации матча сообщил файттайм. ру.

34-летний Даглас Сильва де Андраде в ноябре прошлого года вернул карьеру в успешное русло, победив единогласным судейским решением экс-чемпиона UFC Хенана Барао. Годом ранее бразилец уступил техническим нокаутом во втором раунде Петру Яну.

25-летний Мовсар Евлоев не знает поражений и ведет серию из двух побед под баннером UFC, выиграв единогласными решениями у Сен Ву Чоя и Энрике Барзолы.

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