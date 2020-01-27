Соперником ингушского спортсмена Мовсара Евлоева станет бразилец Даглас Сильва де Андраде

34-летний Даглас Сильва де Андраде в ноябре прошлого года вернул карьеру в успешное русло, победив единогласным судейским решением экс-чемпиона UFC Хенана Барао. Годом ранее бразилец уступил техническим нокаутом во втором раунде Петру Яну.

25-летний Мовсар Евлоев не знает поражений и ведет серию из двух побед под баннером UFC, выиграв единогласными решениями у Сен Ву Чоя и Энрике Барзолы.