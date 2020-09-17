Дезинформация

Сообщения об обысках в кабинетах депутатов Народного собрания Ингушетии — фейк

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В Народном собрании Ингушетии опровергли информацию о проведении обысков в кабинетах ряда депутатов, сообщил газете «Ингушетия» представитель регионального парламента.

«В очередной раз в Интернете распространяются фейковые новости. На этот раз поводом для привлечения внимания к странице послужила информация о якобы проходящих в парламенте региона обысках в кабинетах депутатов», — сказал собеседник.

Он заверил, что эти сообщения не соответствуют действительности, работа Народного собрания осуществляется в штатном режиме.

В среду в социальных сетях появилась информация об обысках в кабинетах депутатов Микаила Алиева, Якуба Белхороева и его брата Яхьи Белхороева, который решением суда лишен статуса депутата за сокрытие сведений о доходах.

Сообщалось, что оперативно-следственные мероприятия могут быть связаны с расследованием уголовного дела о создании религиозно-террористической организации.

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