«В очередной раз в Интернете распространяются фейковые новости. На этот раз поводом для привлечения внимания к странице послужила информация о якобы проходящих в парламенте региона обысках в кабинетах депутатов», — сказал собеседник.

Он заверил, что эти сообщения не соответствуют действительности, работа Народного собрания осуществляется в штатном режиме.

В среду в социальных сетях появилась информация об обысках в кабинетах депутатов Микаила Алиева, Якуба Белхороева и его брата Яхьи Белхороева, который решением суда лишен статуса депутата за сокрытие сведений о доходах.

Сообщалось, что оперативно-следственные мероприятия могут быть связаны с расследованием уголовного дела о создании религиозно-террористической организации.