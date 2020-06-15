Сообщения об обстреле домов полицейских в Ингушетии не соответствуют действительности

«В социальных сетях 15 июня появились ложные публикации об обстреле домов сотрудников внутренних дел в селе Экажево. По словам авторов, дома полицейских были организованно обстреляны с трех-четырех сторон», — сказал собеседник издания.

По его словам, факт стрельбы не подтверждается, следов этого не обнаружено, свидетелей и пострадавших нет. Вместе с тем стражи правопорядкам принимают необходимые меры по защите сотрудников полиции и членов их семей.

Напомним, в селе Экажево вечером 8 июня сотрудники полиции местного отдела МВД совместно с коллегами из Центра по противодействию экстремизму проводили плановые оперативно-разыскные мероприятия и обнаружили группу людей, выяснявших между собой отношения. Звучали выстрелы.

Правоохранители потребовали у молодых людей предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на ношение оружия. Они ответили грубыми выпадами и оскорблениями.

За неповиновение законным требованиям полицейских трое жителей села были задержаны и доставлены в отдел полиции. Изъятое у нарушителей оружие было отправлено на экспертизу, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

10 июня СУ СКР по региону возбудило против них уголовное дело по подозрению в применении насилия к сотрудникам полиции.

По данным следствия, вечером 8 июня двое молодых людей в возрасте 21 и 25 лет в сельском поселении Экажево стреляли в воздух и направили огнестрельное оружие в сторону полицейских, высказывали угрозы в их адрес. Находившийся вместе с ними 35-летний мужчина металлической трубой нанес удары представителю власти.

Подозреваемым вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), они задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте.