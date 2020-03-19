Ложный звонок

Сообщение от неизвестных о минировании самолета в Ингушетии оказалось ложным

0

Правоохранители сразу после сообщения о минировании проверили самолет в аэропорту «Магас», эвакуировали людей. Полицейские не нашли опасных устройств, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сотрудники служб экстренного реагирования обследовали самолет и помещения на предмет наличия взрывчатых веществ. Опасных предметов и устройств не обнаружено», — сказал собеседник издания.

По его словам, объявлен отбой, усиление меры безопасности на объекте снято, по факту ложного сообщения о минировании правоохранители проводят проверку.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Продовольственный коллапс нам не грозит, если мы сами искусственно его не создадим — Калиматов
Минтрансу Ингушетии переданы определенные функции Минэкономразвития республики
Более 26 тыс. энергетиков переведены на удаленный режим работы
Калиматов подписал Указ о мерах по снижению рисков завоза и распространения коронавируса в Ингушетии
Дом народного творчества Ингушетии планирует издать сборник «Предметы быта ингушей 18-20 вв.»
Школьников Ингушетии приглашают к участию в конкурсе рисунков «Эстафета поколений»
В Джейрахском районе Ингушетии ведутся работы по расчистке автомобильных дорог от снега и грязи
На территории Универсального крытого рынка Назрани с 19 марта будет реализовываться мука по заниженной цене
Минпросвещения России рекомендует школам пользоваться онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения
С 1 апреля текущего года пройдёт месячник по санитарной очистке и благоустройству территории Назрани
«Единая Россия» и Минтруд намерены упростить процедуру медико-социальной экспертизы

Главное

Яндекс.Метрика

 