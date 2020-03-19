Сообщение от неизвестных о минировании самолета в Ингушетии оказалось ложным

«Сотрудники служб экстренного реагирования обследовали самолет и помещения на предмет наличия взрывчатых веществ. Опасных предметов и устройств не обнаружено», — сказал собеседник издания.

По его словам, объявлен отбой, усиление меры безопасности на объекте снято, по факту ложного сообщения о минировании правоохранители проводят проверку.