Сообщение о «минировании» торговых объектов в трех городах Ингушетии оказались ложными

«В Магасе, Назрани и Сунже кинологами проверены все здания, подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства, не обнаружено. Сообщения о «минировании» оказались ложными», — сказал собеседник газеты.

По его словам, все торговые объекты с завтрашнего дня начнут работу в прежнем режиме.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что ближе к вечеру 20 августа поступили анонимные сообщения о минировании торговых центров в трех городах региона.