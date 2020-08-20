Происшествие

Сообщение о «минировании» торговых объектов в трех городах Ингушетии оказались ложными

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Угроза взрыва в торговых центрах Ингушетии не подтвердилась, все здания обследованы кинологами, взрывных устройств не обнаружено, сообщил газете «Ингушетия» источник в экстренных службах.

«В Магасе, Назрани и Сунже кинологами проверены все здания, подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства, не обнаружено. Сообщения о «минировании» оказались ложными», — сказал собеседник газеты.

По его словам, все торговые объекты с завтрашнего дня начнут работу в прежнем режиме.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что ближе к вечеру 20 августа поступили анонимные сообщения о минировании торговых центров в трех городах региона.

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