Солтмурад Бакаев отметился голом в очередном матче с участием молодёжной сборной России по футболу

17 ноября в контрольном матче молодёжная сборная России в гостях сыграла вничью (2:2) со сборной Словении в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2021.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», ингушский полузащитник казанского «Рубина» и молодёжной сборной России Солтмурад Бакаев вступил в игру на 60-й минуте матча и уже через пять минут забил свой первый гол за сборную.