Футбол

Солтмурад Бакаев отметился голом в очередном матче с участием молодёжной сборной России по футболу

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Ингушский спортсмен Солтмурад Бакаев забил гол в ворота сборной Словении чемпионата U21 по футболу.

17 ноября в контрольном матче молодёжная сборная России в гостях сыграла вничью (2:2) со сборной Словении в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2021.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», ингушский полузащитник казанского «Рубина» и молодёжной сборной России Солтмурад Бакаев вступил в игру на 60-й минуте матча и уже через пять минут забил свой первый гол за сборную.

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