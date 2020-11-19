Солтмурад Бакаев отметился голом в очередном матче с участием молодёжной сборной России по футболу
Ингушский спортсмен Солтмурад Бакаев забил гол в ворота сборной Словении чемпионата U21 по футболу.
17 ноября в контрольном матче молодёжная сборная России в гостях сыграла вничью (2:2) со сборной Словении в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2021.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», ингушский полузащитник казанского «Рубина» и молодёжной сборной России Солтмурад Бакаев вступил в игру на 60-й минуте матча и уже через пять минут забил свой первый гол за сборную.