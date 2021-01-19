Солнечные батареи, установленные на башнях в Ингушетии, будут демонтированы

«Центром управления регионом совместно с правительством республики этот вопрос взят на контроль. В рамках выполнения комплекса мер по сохранению объектов культурного наследия солнечные батареи будут демонтированы», — отметил собеседник издания.

Он напомнил, что на днях широкий общественный резонанс вызвала новость о том, что на одну из башен Джейрахско-Ассинского музея-заповедника установили солнечную батарею.

Историки, юристы и местные жители забили тревогу, назвав данный поступок актом вандализма. Установка видеокамер и солнечных батарей на родовых сооружениях возмутила местное население еще и по причине того, что башенный комплекс «Таргим» хотят включить в список ЮНЕСКО, а такого рода «украшения» совсем не красят облик башен.

«Подобными мерами руководство заповедника хотело остановить нападения вандалов. Но такой способ решения проблемы устроил не всех», — сказал представитель ЦУР.

Ранее была распространена информация, что по инициативе предпринимателя, на древнюю башню в горной Ингушетии навесили солнечную батарею, чтобы обеспечивать энергией камеры наблюдения.