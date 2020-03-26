Выплаты

Социальные пособия и льготы в течение ближайших шести месяцев будут продлеваться автоматически

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В своем вчерашнем обращении Владимир Путин распорядился предпринять дополнительные меры, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест во время кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку», — отметил Президент.

Путин также обратил внимание властей на то, что выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в размере 75 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены уже в апреле.

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