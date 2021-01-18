Смартфоны Samsung и колонки Bluetooth JBL. Рейтинг умных новогодних подарков от МегаФона
В МегаФоне проанализировали продажи гаджетов в декабре 2020 года. Специалисты изучили покупательскую активность в собственных салонах компании.
Топ-5 смартфонов
Накануне Нового года покупатели в салонах МегаФона чаще выбирали модели корейских и китайских брендов. Вот пятерка самых популярных смартфонов:
1. Samsung Galaxy M31
2. Samsung Galaxy J2 Core
3. Xiaomi Redmi 9A
4. Xiaomi Redmi 9
5. Xiaomi Redmi Note 9
Что еще покупали
Среди других умных гаджетов популярностью пользовались колонки Bluetooth JBL и «Яндекс. Станция», смарт-браслеты Xiaomi Mi Band 5 и Jet Sport, а также детские часы-телефон Jet Kid Connect. В преддверии праздника фитнес-браслеты стали полезным подарком для поклонников здорового образа жизни, а Bluetooth-колонки — для меломанов.