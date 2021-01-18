Смартфоны Samsung и колонки Bluetooth JBL. Рейтинг умных новогодних подарков от МегаФона

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В МегаФоне проанализировали продажи гаджетов в декабре 2020 года. Специалисты изучили покупательскую активность в собственных салонах компании.

Топ-5 смартфонов

Накануне Нового года покупатели в салонах МегаФона чаще выбирали модели корейских и китайских брендов. Вот пятерка самых популярных смартфонов:

1. Samsung Galaxy M31

2. Samsung Galaxy J2 Core

3. Xiaomi Redmi 9A

4. Xiaomi Redmi 9

5. Xiaomi Redmi Note 9

Что еще покупали

Среди других умных гаджетов популярностью пользовались колонки Bluetooth JBL и «Яндекс. Станция», смарт-браслеты Xiaomi Mi Band 5 и Jet Sport, а также детские часы-телефон Jet Kid Connect. В преддверии праздника фитнес-браслеты стали полезным подарком для поклонников здорового образа жизни, а Bluetooth-колонки — для меломанов.

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