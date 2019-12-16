Следы разлома арочных перекрытий жилых и полубоевых башен обнаружены в горах Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в учреждении культуры, кроме того, 16 фрагментов арочных камней найдены в 100 метрах юго-западнее комплекса. Ещё 22 фрагмента камней лежали на гребне в 400 метрах юго-восточнее комплекса.

«По данному факту составлено и передано заявление в отдел полиции по Джейрахскому району, доложено руководству ТУ «Росимущество», в правительство республики», — сказал представитель музея-заповедника.

При этом он отметил, что во время планового обхода музея-заповедника, согласно графику, 11 декабря изменения и нарушения не были выявлены.

«Настоятельно просим всех жителей республики быть бдительнее на страже нашего культурного наследия, незамедлительно сообщать о фактах совершения вандализма в отношении культурного наследия. Только вместе мы сможем сохранить наше общее культурное достояние республики», — сказал собеседник издания.