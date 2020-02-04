Следственными органами Ингушетии проводится проверка по факту обнаружения тела гражданина Таджикистана
В ночь на 4 февраля в Малгобекскую центральную районную больницу было доставлено тело 23-летнего жителя Таджикистана без внешних признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ингушетии.
По предварительным данным мужчина был обнаружен без признаков жизни в ванной комнате административного здания птицефабрики, расположенной на западной окраине города Малгобека.
По данному факту следователями республики проводится проверка в порядке, предусмотренном статьями 144,145 УПК России, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится в релизе.