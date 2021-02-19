Следком

Следственное управление СК России по Ингушетии обратило внимание граждан на телефонную линию «Ребенок в опасности»

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Следственный комитет России призвал граждан внимательнее относиться к выбору мест для зимних развлечений.

Организаторам досуга в свою очередь необходимо всесторонне обеспечивать безопасность посетителей, следить за процессом и качеством оказываемых услуг и быть готовыми оказать первую медицинскую помощь. Соблюдение правил и элементарная осторожность могут помочь избежать трагических последствий, спасти жизнь. Зимний отдых с использованием различного спортивно-развлекательного инвентаря на территории парков, курортов и лесных массивов требует соблюдения тщательных мер безопасности.

Если специализированное место для отдыха, в том числе и детского, не отвечает требованиям безопасности, то можно обратиться на телефонную линию «Ребенок в опасности» по номеру 123 или (8734) 55-03-05 и телефону доверия 8 (8734) 55-04-67.

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