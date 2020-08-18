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Следователи завели дело после боестолкновения в Ингушетии

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Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь военнослужащих во время разведывательных мероприятий в Сунженском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СК России.

«Установлено, что 17 августа примерно в 15:00 в лесном массиве на северо-восточной окраине сельского поселения Галашки двумя неустановленными лицами из огнестрельного оружия произведен обстрел лиц, проводивших там разведывательные мероприятия по установлению и задержанию участников НВФ», — сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

В результате ответного огня стрелявшие получили огнестрельные ранения, от которых скончались на месте. Жертв и пострадавших со стороны военнослужащих нет.

На месте происшествия обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства и составные части самодельных взрывных устройств.

По факту посягательства на жизнь военнослужащих возбуждено уголовное дело по ст. 317, ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК России.

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