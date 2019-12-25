Следователи завели дело о нарушении прав 30 собственников квартир аварийного дома в Назрани
По материалам проверки надзорного ведомства следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения должностными лицами мэрии Назрани прав жильцов снесенного четыре года назад аварийного дома на получение новых квартир на том же месте, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В ходе проверки обращения местной жительницы установлено, что должностные лица администрации Назрани в 2016 году при отсутствии финансирования заключили соглашения с 30 собственниками квартир по ул. Московская об их отселении и сносу аварийного многоквартирного дома и с последующим строительством для них жилья на том же месте», — сказал собеседник издания.
По его словам, в том же году дом был снесен, а квартиры взамен изъятых не предоставлены.
При этом мэрия должна была обеспечить граждан жильем до 31 декабря 2017 года.
Вместе с тем земельный участок, на котором располагался аварийный дом, администрацией города передан в аренду ООО «Пирамида» для строительства жилого комплекса. Однако мэрия не заключала соглашение со строительной организацией по выделению квартир для 30 семей в строящемся доме.
Таким образом, на протяжении четырех лет администрация не приняла меры по предоставлению собственникам жилья новых квартир, а жильцы дома вынуждены скитаться по съемным квартирам.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).