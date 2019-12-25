Следователи завели дело о нарушении прав 30 собственников квартир аварийного дома в Назрани

«В ходе проверки обращения местной жительницы установлено, что должностные лица администрации Назрани в 2016 году при отсутствии финансирования заключили соглашения с 30 собственниками квартир по ул. Московская об их отселении и сносу аварийного многоквартирного дома и с последующим строительством для них жилья на том же месте», — сказал собеседник издания.

По его словам, в том же году дом был снесен, а квартиры взамен изъятых не предоставлены.

При этом мэрия должна была обеспечить граждан жильем до 31 декабря 2017 года.

Вместе с тем земельный участок, на котором располагался аварийный дом, администрацией города передан в аренду ООО «Пирамида» для строительства жилого комплекса. Однако мэрия не заключала соглашение со строительной организацией по выделению квартир для 30 семей в строящемся доме.

Таким образом, на протяжении четырех лет администрация не приняла меры по предоставлению собственникам жилья новых квартир, а жильцы дома вынуждены скитаться по съемным квартирам.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).