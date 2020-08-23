Следком

Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей, после спецоперации в Ингушетии

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По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК России.

Следствием установлено, что в воскресенье, примерно в 8 часов утра, в частном домовладении по улице Шефская сельского поселения Троицкое тремя неустановленными мужчинами с применением имевшегося при себе автоматического огнестрельного оружия и СВУ совершено посягательство на жизнь сотрудников УФСБ России по Ингушетии, проводивших по указанному адресу специальные мероприятия по установлению и задержанию членов НВФ.

В результате ответного огня неустановленные лица получили огнестрельные ранения, от которых скончались на месте. Пострадали двое сотрудников УФСБ России по республике.

В числе обнаруженных на месте происшествия вещественных доказательств имеются огнестрельное оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства и составные части СВУ.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

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