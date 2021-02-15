Следователи разбираются в инциденте с гибелью мужчины от отравления угарным газом

«14 февраля на странице в соцсетях размещена информация о том, что в ночь на воскресенье в сельском поселении Верхние Ачалуки в частном жилом доме произошло отравление угарным газом. В результате инцидента в больницу был доставлен мужчина 1986 года рождения, который скончался, не приходя в сознание», — сказал представитель ведомства.

На основании опубликованного сообщения следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее газета «Ингушетия», в 01:32 14 февраля в дежурную смену ГУМЧС по региону поступило сообщение о том, что в частном жилом доме села Верхние Ачалуки произошло отравление угарным газом.

В результате происшествия бригадой скорой медицинской помощи в республиканскую больницу госпитализирован один пострадавший 1986 года рождения. Не приходя в сознание, мужчина скончался в приемном отделении.

В ходе осмотра работники газовой службы установили, что причиной отравления послужила неисправность вентиляции тяги дымохода котла.