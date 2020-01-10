Следователи подключились к расследованию хищения очистных сооружений в Ингушетии на 85 млн руб.

«В ходе проверки установлено, что 21 апреля 2008 г. между Минэкономики и производственным строительным кооперативом «Батыр и Г» заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по развитию производственной инфраструктуры Назрановского района», — отметил представитель региональной прокуратуры.

По его информации, по договору кооператив построил очистные сооружения в сельском поселении Али-Юрт. Все работы согласно проектно-сметной документации выполнены в полном объеме. Это подтверждается справками формы КС-2 и КС-3 и разрешением Инспекции строительного жилищного надзора региона на ввод в эксплуатацию объекта от 19 октября 2013 года.

Однако на момент проверки указанного оборудования на месте не оказалось.

Установленные обстоятельства свидетельствует о хищении имущества очистных сооружений на более 85 млн рублей.

По материалам прокуратуры следственные органы завели уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, в особо крупном размере).