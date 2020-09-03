Следком

Следователи начали проверку по факту обнаружения в салоне автомобиля в Ингушетии трупов двух мужчин

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Начата проверка в порядке статьи 144 УПК России по факту обнаружения в ночь на 3 сентября в салоне автомобиле Toyota Land Cruiser в Назрани трупов двух мужичин 1965 и 1970 годов рождения без внешних признаков насильственной смерти.

В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Ранее газета «Ингушетия» информировала со ссылкой на источник в МВД по региону, что в дежурную часть 2 сентября, ближе к полуночи, поступил звонок от местного жителя об обнаружении автомобиля с двумя мужчина без признаков жизни. По прибытии на место выяснилось, что это местные жители — 50-летний житель Назрани и 55-летний житель сельского поселения Барсуки Назрановского района.

По его словам, причину смерти установит экспертиза.

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