Следователи начали проверку по факту обнаружения в салоне автомобиля в Ингушетии трупов двух мужчин

В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Ранее газета «Ингушетия» информировала со ссылкой на источник в МВД по региону, что в дежурную часть 2 сентября, ближе к полуночи, поступил звонок от местного жителя об обнаружении автомобиля с двумя мужчина без признаков жизни. По прибытии на место выяснилось, что это местные жители — 50-летний житель Назрани и 55-летний житель сельского поселения Барсуки Назрановского района.

По его словам, причину смерти установит экспертиза.