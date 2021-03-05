Следком

Следователем проводится проверка после гибели жителя Ингушетии при взрыве

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В Ингушетии проводится проверка после гибели жителя города Сунжи при взрыве, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Как ранее сообщалось, 4 марта на северо-западной окраине сельского поселения Плиево Назрановского района житель республики при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулся на неустановленное взрывное устройство, в результате воспламенения которого 33-летний мужчина получил телесные повреждения и скончался на месте.

По данному факту следователем Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ингушетии проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст. ст. 144,145 УПК России, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, при взрыве погиб житель Сунжи Оздоев Юсуп Исаевич 1987 года рождения.

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