Следователем проводится проверка после гибели жителя Ингушетии при взрыве

Как ранее сообщалось, 4 марта на северо-западной окраине сельского поселения Плиево Назрановского района житель республики при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулся на неустановленное взрывное устройство, в результате воспламенения которого 33-летний мужчина получил телесные повреждения и скончался на месте.

По данному факту следователем Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ингушетии проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст. ст. 144,145 УПК России, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, при взрыве погиб житель Сунжи Оздоев Юсуп Исаевич 1987 года рождения.